НОВОСТИ

CNN: Глава МИД Ирана и спецпосланник президента США провели прямые переговоры в Женеве

21:00 26.02.2026 Источник: Интерфакс

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели переговоры без участия посредников в ходе консультаций в Женеве, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источники.

"Уиткофф и Аракчи провели прямые переговоры в Женеве во время третьего раунда американо-иранских консультаций по ядерной программе Тегерана, заявил источник, знакомый с темой", - информирует телеканал.

Источник CNN не предоставил подробностей о продолжительности и темах разговора.

CNN отмечает, что остается неясным, был ли это первый прямой контакт сторон с момента возобновления переговоров США и Ирана в начале февраля. Ни Тегеран, ни Вашингтон публично не подтвердили, что Уиткофф и Аракчи вели прямые переговоры.

