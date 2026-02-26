CNN: Глава МИД Ирана и спецпосланник президента США провели прямые переговоры в Женеве
21:00 26.02.2026 Источник: Интерфакс
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели переговоры без участия посредников в ходе консультаций в Женеве, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источники.
"Уиткофф и Аракчи провели прямые переговоры в Женеве во время третьего раунда американо-иранских консультаций по ядерной программе Тегерана, заявил источник, знакомый с темой", - информирует телеканал.
Источник CNN не предоставил подробностей о продолжительности и темах разговора.
CNN отмечает, что остается неясным, был ли это первый прямой контакт сторон с момента возобновления переговоров США и Ирана в начале февраля. Ни Тегеран, ни Вашингтон публично не подтвердили, что Уиткофф и Аракчи вели прямые переговоры.
НОВОСТИ
- 20:30 26.02.2026
- Российские ледоколы в Финском заливе оказывают помощь застрявшим во льдах финским грузовым судам
- 20:10 26.02.2026
- В Смоленске пропавшая девятилетняя девочка найдена живой после трех дней поиска - СК РФ
- 18:49 26.02.2026
- Опознаны все погибшие в инциденте с катером в территориальных водах Кубы - СМИ
- 17:40 26.02.2026
- В США усугубляется нехватка редкоземельных металлов — Reuters
- 17:28 26.02.2026
- Сбер: Технологическое лидерство невозможно без открытости
- 17:24 26.02.2026
- Фундаментальные показатели Сбера в 2025 году оставались стабильными
- 17:20 26.02.2026
- Сбер подвел итоги 2025 года в области устойчивого развития
- 17:12 26.02.2026
- США добиваются от Ирана ликвидации трех ядерных объектов — WSJ
- 17:00 26.02.2026
- Грузовик врезался в жилой дом в Чите, погибли три человека
- 16:32 26.02.2026
- Россия и Белоруссия пустят прямые электрички между соседними регионами — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать