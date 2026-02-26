0
НОВОСТИ

Заседание Совбеза ООН 2 марта пройдет под председательством Мелании Трамп

22:10 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН 2 марта пройдет под председательством супруги американского президента Мелании Трамп. Об этом сообщил телеканал Fox News. Первая леди США разместила на своей странице в социальной сети X ссылку на этот материал, фактически подтвердив таким образом его достоверность.

Ротационное председательство в СБ ООН переходит с 1 марта на месяц к Соединенным Штатам. Как отметил Fox News, впервые супруга главы американской администрации или вообще какого бы то ни было мирового лидера будет председательствовать в Совбезе ООН. Предполагается, что Мелания Трамп выступит на предстоящем заседании СБ ООН с речью о важности системы образования и просвещения для обеспечения глобального мира.

