НОВОСТИ

В результате ракетного обстрела в Белгороде повреждены объекты энергетической инфраструктуры

09:20 27.02.2026 Источник: Интерфакс

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, есть серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщил в ночь на пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

