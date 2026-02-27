В результате ракетного обстрела в Белгороде повреждены объекты энергетической инфраструктуры

09:20 Источник: Интерфакс

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, есть серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщил в ночь на пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток", - написал Гладков в своем телеграм-канале.