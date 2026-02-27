0
0
169
НОВОСТИ

Бойцы РФ закрепились на юге Константиновки в ДНР - Марочко

10:00 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие закрепились на южных окраинах Константиновки Донецкой Народной Республики, противник пытается контратаковать. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Есть информация, что нашим военнослужащим удалось закрепиться в южной части Константиновки. Но ситуация шаткая. Противник пытается контратаковать и вернуть ранее утраченные позиции», — сказал он.

