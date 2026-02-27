Десантники Британии и Франции готовятся к переброске на Украину — Telegraph
09:32 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десантники Великобритании и Франции завершили подготовку к вероятной переброске войск стран так называемой коалиции желающих на Украину в случае завершения конфликта. Об этом сообщила в четверг газета The Daily Telegraph.
По ее информации, более 600 британских десантников при поддержке французских и итальянских военных провели учебную операцию в провинции Бретань. Это составная часть девятидневных маневров «Орион», которые начались 24 февраля при участии примерно 2 тыс. военнослужащих.
Газета не приводит доказательства в подтверждение тезиса о «завершении подготовки», но отмечает, что численность ВС Великобритании достигает около 70 тыс. человек — самого низкого показателя за более чем 200 лет. Как указывается в публикации, премьер-министра Кира Стармера предупредили, что королевству придется вывести войска из Эстонии и с Кипра, чтобы полностью укомплектовать одну бригаду на случай необходимости ее переброски на Украину. «Что касается сдерживания России, то нам требуется еще 3-5 лет, чтобы смочь выдержать серьезную конфронтацию с крупным государством, конфликт, географически ограниченный по форме и масштабу», — заявил газете заместитель министра обороны Алистер Карнс. «Реальность заключается в том, что наши войска, нравится это нам или нет, во многих отношениях не изменились с 1990-х», — признал он.
В Минобороны Великобритании ранее сообщили, что аппарат штаба так называемых многонациональных сил для Украины, состоящий из 70 человек, приступил к работе в рамках подготовки к отправке войск стран «коалиции желающих» на украинскую территорию после завершения конфликта. 25 февраля министр обороны Джон Хили заявил, что военнослужащие Сухопутных войск и ВВС Великобритании начали готовиться к развертыванию на Украине. Он пояснил, что на эти цели уже выделено 200 млн фунтов ($270 млн).
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать