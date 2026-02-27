Минобороны Венгрии направило вертолеты для защиты энергообъектов на границе с Украиной
23:00 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Венгрии приняло дополнительные меры для защиты энергетической инфраструктуры страны от возможных нападений со стороны Украины. Как сообщил глава Минобороны Криштоф Салай-Бобровницки, в этих целях на северо-восток Венгрии в район украинской границы направлены вертолетные подразделения.
«Вертолетные части в восточной части страны были удвоены. Они призваны отражать нападения летательных аппаратов, которые могут появиться над территорией Венгрии и будут двигаться слишком медленно и слишком низко, чтобы их могли уничтожить дежурные силы противовоздушной обороны», — пояснил министр, выступая на пресс-конференции в Будапеште.
