Минобороны Венгрии направило вертолеты для защиты энергообъектов на границе с Украиной

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Венгрии приняло дополнительные меры для защиты энергетической инфраструктуры страны от возможных нападений со стороны Украины. Как сообщил глава Минобороны Криштоф Салай-Бобровницки, в этих целях на северо-восток Венгрии в район украинской границы направлены вертолетные подразделения.

«Вертолетные части в восточной части страны были удвоены. Они призваны отражать нападения летательных аппаратов, которые могут появиться над территорией Венгрии и будут двигаться слишком медленно и слишком низко, чтобы их могли уничтожить дежурные силы противовоздушной обороны», — пояснил министр, выступая на пресс-конференции в Будапеште.