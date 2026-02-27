Серия взрывов прогремела в столице Афганистана — TOLO News

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Кабула сообщают о мощных взрывах в различных частях афганской столицы и звуках самолетных двигателей, передает телеканал TOLO News.

О возможных жертвах и разрушениях информации не поступало. В четверг на пакистано-афганской границе начались масштабные бои.