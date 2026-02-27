Приостановка движения по Крымскому мосту привела к задержке 10 поездов
10:20 27.02.2026 Источник: Интерфакс
Приостановка движения по Крымскому мосту в ночь на пятницу стала причиной задержки десяти поездов, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в своем телеграм-канале.
По данным на 8:00 мск задерживаются два состава из Москвы в Симферополь и Севастополь и по одному - из Кисловодска, Адлера и Перми в Симферополь. Время задержки - от часа до двух.
Также опаздывают два поезда в Москву из Симферополя и один из Севастополя, составы в Кисловодск и Санкт-Петербург из Симферополя. Время задержки - от 1 до 3,5 часов.
