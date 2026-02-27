Стармеру не удалось сделать Британию мостом между США и Европой — экс-посол Брентон
11:00 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Кир Стармер не смог добиться превращения Великобритании в посредника между США и Евросоюзом, а Вашингтон воспринимается как все более сложный партнер. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал бывший посол Соединенного Королевства в России (2004-2008) Энтони Брентон.
«Нет, ему это не удалось, — сказал Брентон, отвечая на соответствующий вопрос. — Случилось так, что разрыв между остальной Европой, включая нас, и Соединенными Штатами стал шире».
Экс-посол признал, что у Лондона и Вашингтона «очень тесные связи в сфере безопасности и во многих других областях». Однако, добавил он, если прислушаться к тону политических разговоров в британской столице, то «ощущается своего рода обреченное признание того, что Соединенные Штаты стали гораздо более трудным партнером для ведения полезного сотрудничества, следовательно, мы гораздо сильнее зависим от тесных связей с Европой для поддержания наших позиций в мире».
Бывший дипломат заметил, что в этой ситуации Лондон все активнее ищет области для взаимного сотрудничества с Брюсселем. «Один из очевидных примеров — наш совместный вклад в любые меры безопасности, которые будут действовать на Украине после завершения конфликта. Есть много других тем, которые сейчас обсуждаются и которых год назад не было», — сказал Брентон.
