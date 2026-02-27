0
0
9
НОВОСТИ

Стармеру не удалось сделать Британию мостом между США и Европой — экс-посол Брентон

11:00 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Кир Стармер не смог добиться превращения Великобритании в посредника между США и Евросоюзом, а Вашингтон воспринимается как все более сложный партнер. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал бывший посол Соединенного Королевства в России (2004-2008) Энтони Брентон.

«Нет, ему это не удалось, — сказал Брентон, отвечая на соответствующий вопрос. — Случилось так, что разрыв между остальной Европой, включая нас, и Соединенными Штатами стал шире».

Экс-посол признал, что у Лондона и Вашингтона «очень тесные связи в сфере безопасности и во многих других областях». Однако, добавил он, если прислушаться к тону политических разговоров в британской столице, то «ощущается своего рода обреченное признание того, что Соединенные Штаты стали гораздо более трудным партнером для ведения полезного сотрудничества, следовательно, мы гораздо сильнее зависим от тесных связей с Европой для поддержания наших позиций в мире».

Бывший дипломат заметил, что в этой ситуации Лондон все активнее ищет области для взаимного сотрудничества с Брюсселем. «Один из очевидных примеров — наш совместный вклад в любые меры безопасности, которые будут действовать на Украине после завершения конфликта. Есть много других тем, которые сейчас обсуждаются и которых год назад не было», — сказал Брентон.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 27.02.2026
Задержан глава приангарского Бодайбо
0
14
10:32 27.02.2026
Армия РФ зачищает харьковскую Симиновку, сообщил Марочко
0
117
10:20 27.02.2026
Приостановка движения по Крымскому мосту привела к задержке 10 поездов
0
143
10:05 27.02.2026
Министр обороны Пакистана предупредил о начале войны с Афганистаном
0
175
10:00 27.02.2026
Бойцы РФ закрепились на юге Константиновки в ДНР - Марочко
0
173
09:32 27.02.2026
Десантники Британии и Франции готовятся к переброске на Украину — Telegraph
0
240
09:20 27.02.2026
В результате ракетного обстрела в Белгороде повреждены объекты энергетической инфраструктуры
0
237
09:05 27.02.2026
Серия взрывов прогремела в столице Афганистана — TOLO News
0
255
09:00 27.02.2026
Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
0
256
23:00 26.02.2026
Минобороны Венгрии направило вертолеты для защиты энергообъектов на границе с Украиной
0
663

Возврат к списку