Орбан обвинил Зеленского во лжи в связи с его утверждениями, будто «Дружба» не работает
12:05 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина наносит ущерб экономике Венгрии, отказываясь возобновить поставки нефти из России, а Владимир Зеленский лжет, утверждая, будто трубопровод «Дружба» до сих пор не восстановлен после повреждения. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth («Кошут»).
«Они нанесли удар по нашей экономике, установив нефтяную блокаду», — сказал он по поводу действий украинских властей. По его словам, «президент Зеленский лжет», когда говорит о невозможности возобновить поставки по «Дружбе», а «бедные западные европейцы ему верят, потому что просто не знают украинцев».
«Мы трижды перепроверяем все, что говорят украинцы», — подчеркнул Орбан, добавив, что именно поэтому предложил Еврокомиссии направить на Украину группу экспертов для проверки состояния нефтепровода «Дружба». Согласия на это он пока не получил, как и не получил ответа на свое открытое письмо Зеленскому с призывом возобновить поставки российской нефти в Венгрию и Словакию.
Кроме того, с учетом враждебных действий Украины венгерскому правительству приходится принимать меры для защиты критически важных энергетических объектов. «Мы знаем, что от украинцев можно ожидать чего угодно», — пояснил Орбан, напомнив, что граждане Украины подозреваются в подрывах газопроводов «Северный поток», совершенных в сентябре 2022 года.
«Сейчас мы сталкиваемся с ними лицом к лицу», — заявил премьер. 25 февраля после заседания Совета обороны он распорядился усилить защиту энергетической инфраструктуры страны, используя для этого воинские части и военную технику. На северо-восток Венгрии, к границе с Украиной, направлены вертолетные соединения, там введен запрет на полеты беспилотников.
Орбан также напомнил, что в ответ на прекращение транзита нефти по «Дружбе» Венгрия перестала снабжать Украину дизельным топливом, не разрешила выделить ей «военный кредит» ЕС на 90 млрд евро и намерена препятствовать любым решениям Брюсселя в пользу Киева. Схожие меры приняла и Словакия. Венгерский премьер сообщил, что в пятницу обсудит со словацким коллегой Робертом Фицо дальнейшие совместные шаги в свете нефтяной блокады со стороны Украины.
