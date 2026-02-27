Экспорт электроэнергии из России в Китай в 2025 году составил 300 млн кВт-ч

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания «Интер РАО» (единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) по итогам 2025 года экспортировала 4,3 млрд кВт-ч электроэнергии в Казахстан (58% от поставок компании на экспорт), в Китай — 300 млн кВт-ч (4%), следует из материалов компании.

Экспорт электроэнергии в Монголию достиг 13% от общего объема поставок «Интер РАО» и составил 1 млрд кВт-ч. В другие страны было направлено 1,8 млрд кВт-ч.