Экспорт электроэнергии из России в Китай в 2025 году составил 300 млн кВт-ч
13:12 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компания «Интер РАО» (единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) по итогам 2025 года экспортировала 4,3 млрд кВт-ч электроэнергии в Казахстан (58% от поставок компании на экспорт), в Китай — 300 млн кВт-ч (4%), следует из материалов компании.
Экспорт электроэнергии в Монголию достиг 13% от общего объема поставок «Интер РАО» и составил 1 млрд кВт-ч. В другие страны было направлено 1,8 млрд кВт-ч.
