Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» в Пакистане — ТВ
14:32 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Афганистана нанесли удар по «ядерному объекту» в Пакистане и военной базе в населенном пункте Какол в районе города Абботтабад в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.
По его данным, «сотни погибших и раненых» доставлены в Пакистанский институт медицинских наук в Исламабаде. В Каколе расположена Пакистанская военная академия.
