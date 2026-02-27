0
Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» в Пакистане — ТВ

14:32 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Афганистана нанесли удар по «ядерному объекту» в Пакистане и военной базе в населенном пункте Какол в районе города Абботтабад в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

По его данным, «сотни погибших и раненых» доставлены в Пакистанский институт медицинских наук в Исламабаде. В Каколе расположена Пакистанская военная академия.

