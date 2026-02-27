РФ довела до Турции информацию о планах Киева атаковать газопроводы — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия неоднократно доводила до Турции информацию о планах Киева атаковать черноморские газопроводы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, информация о планах диверсий на «Голубом» и «Турецком» потоках «неоднократно доводилась до турецких коллег».