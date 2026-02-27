Кремль следит за развитием ситуации на афгано-пакистанской границе — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль следит за развитием ситуации на границе между Афганистаном и Пакистаном. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы следим вместе со всеми за тем, как там на границе развивается ситуация», — сказал он.