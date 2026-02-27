Венгрия и Словакия создают комиссию для изучения состояния нефтепровода «Дружба» — Орбан

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия и Словакия создают совместную комиссию, которая намерена отправиться на Украину для изучения состояния трубопровода «Дружба». Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам телефонного разговора со словацким коллегой Робертом Фицо.

«Нефтяная блокада охватила не только Венгрию, но и Словакию. Нефтепровод „Дружба“ заблокирован [Владимиром] Зеленским и Украиной. Это опасно не только для Венгрии, но и для Словакии», — сказал глава правительства в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1. По его словам, «Зеленский утверждает, что существуют технические препятствия для возобновления работы нефтепровода». Однако, по информации Словакии и Венгрии, это не соответствует действительности. Никаких технических препятствий нет, трубопровод закрыт исключительно по политическим причинам.

«Поэтому мы с Робертом Фицо выступаем за создание совместной следственной комиссии. Задача следственной комиссии — выехать на место и увидеть ситуацию своими глазами. Поэтому я призываю господина Зеленского разрешить этой следственной комиссии прибыть и обеспечить необходимые условия для ее работы», — заявил Орбан.