0
0
108
НОВОСТИ

Венгрия и Словакия создают комиссию для изучения состояния нефтепровода «Дружба» — Орбан

13:32 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия и Словакия создают совместную комиссию, которая намерена отправиться на Украину для изучения состояния трубопровода «Дружба». Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам телефонного разговора со словацким коллегой Робертом Фицо.

«Нефтяная блокада охватила не только Венгрию, но и Словакию. Нефтепровод „Дружба“ заблокирован [Владимиром] Зеленским и Украиной. Это опасно не только для Венгрии, но и для Словакии», — сказал глава правительства в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1. По его словам, «Зеленский утверждает, что существуют технические препятствия для возобновления работы нефтепровода». Однако, по информации Словакии и Венгрии, это не соответствует действительности. Никаких технических препятствий нет, трубопровод закрыт исключительно по политическим причинам.

«Поэтому мы с Робертом Фицо выступаем за создание совместной следственной комиссии. Задача следственной комиссии — выехать на место и увидеть ситуацию своими глазами. Поэтому я призываю господина Зеленского разрешить этой следственной комиссии прибыть и обеспечить необходимые условия для ее работы», — заявил Орбан.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 27.02.2026
РФ довела до Турции информацию о планах Киева атаковать газопроводы — Песков
0
33
14:00 27.02.2026
Кремль следит за развитием ситуации на афгано-пакистанской границе — Песков
0
61
13:12 27.02.2026
Экспорт электроэнергии из России в Китай в 2025 году составил 300 млн кВт-ч
0
160
13:00 27.02.2026
ВВС Афганистана нанесли удары по военным целям в районе 4 городов Пакистана — Минобороны
0
190
12:32 27.02.2026
В Пермском крае ищут пятерых пропавших туристов из Уфы
0
209
12:20 27.02.2026
Вучич обратился к Токаеву с просьбой помочь в подготовке сербских спецслужб
0
236
12:05 27.02.2026
Орбан обвинил Зеленского во лжи в связи с его утверждениями, будто «Дружба» не работает
0
245
12:00 27.02.2026
В Белоруссии роман Пелевина включили в список изданий, способных нанести вред нацинтересам
0
250
11:32 27.02.2026
Более 1 трлн единиц имущества передано государству в 2025 году по искам прокуратуры — ФССП
0
282
11:20 27.02.2026
Путин поручил создать в РФ исследовательские центры и полигоны для беспилотников
0
285

Возврат к списку