Венгрия и Словакия создают комиссию для изучения состояния нефтепровода «Дружба» — Орбан
13:32 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия и Словакия создают совместную комиссию, которая намерена отправиться на Украину для изучения состояния трубопровода «Дружба». Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам телефонного разговора со словацким коллегой Робертом Фицо.
«Нефтяная блокада охватила не только Венгрию, но и Словакию. Нефтепровод „Дружба“ заблокирован [Владимиром] Зеленским и Украиной. Это опасно не только для Венгрии, но и для Словакии», — сказал глава правительства в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1. По его словам, «Зеленский утверждает, что существуют технические препятствия для возобновления работы нефтепровода». Однако, по информации Словакии и Венгрии, это не соответствует действительности. Никаких технических препятствий нет, трубопровод закрыт исключительно по политическим причинам.
«Поэтому мы с Робертом Фицо выступаем за создание совместной следственной комиссии. Задача следственной комиссии — выехать на место и увидеть ситуацию своими глазами. Поэтому я призываю господина Зеленского разрешить этой следственной комиссии прибыть и обеспечить необходимые условия для ее работы», — заявил Орбан.
