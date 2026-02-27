0
МЭР РФ предлагает законодательно закрепить 10-летний срок давности в спорах о приватизации

15:12 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития РФ предлагает закрепить 10 лет как предельный срок исковой давности по делам о приватизации, соответствующую норму нужно закрепить в Гражданском кодексе. Минюст и Минфин инициативу поддержали, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках заседания Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, которое проходит в Великом Новгороде.

«Наше предложение достаточно простое. В 217 статье Гражданского кодекса прямо закрепить, что при спорах о приватизации подлежат применению установленные кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления. То есть три года с момента нарушения права. При этом срок давности в любом случае не может превышать 10 лет, — сказал министр. — Предлагаемое нами решение является консолидированной позицией правительства РФ. Оно поддержано Министерством юстиции, Минфином. Оно даст четкий сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия, развивали и поддерживали коллективы долгие годы. Даже в тех случаях, когда нам кажется, что при приватизации имущества более 10 лет назад не все процедуры были выполнены».

