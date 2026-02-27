Россия нарастила поставки электроэнергии в Турцию в 2025 году в 4 раза
16:00 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия по итогам прошлого года экспортировала в Турцию 231 млн кВт-ч электроэнергии, что в четыре раза превышает объемы 2024 года. При этом в текущем году «Интер РАО» (единственный оператор экспорта — импорта электроэнергии в РФ) рассчитывает продолжить поставки. Об этом сообщила член правления — руководитель центра трейдинга «Интер РАО» Александра Панина.
«Действительно, поставки в 2025 году в Турцию осуществлялись. Они не прекратились. Они осуществлялись и в июле, и в четвертом квартале 2025 года. Общий объем поставок в Турцию в прошлом году составил 231 млн кВт-ч. Это достаточно хороший результат. Существенно выше, например, результата 2024 года, когда в Турцию было поставлено всего 60 млн кВт-ч», — сказала она в ходе конференц-кола с инвесторами.
НОВОСТИ
- 17:12 27.02.2026
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $73 за баррель
- 17:00 27.02.2026
- Фицо не исключает умышленное повреждение трубопровода «Дружба» Украиной в будущем
- 16:32 27.02.2026
- Венгрия и Сербия открыли скоростную железную дорогу между своими столицами
- 16:12 27.02.2026
- России хватит запасов нефти минимум на 62 года — Новак
- 15:32 27.02.2026
- Трамп стремится сделать Кубу зависимой от поставок нефти из США - Bloomberg
- 15:12 27.02.2026
- МЭР РФ предлагает законодательно закрепить 10-летний срок давности в спорах о приватизации
- 15:00 27.02.2026
- В США резко вырос объем токсичных выбросов электростанций — WSJ
- 14:32 27.02.2026
- Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» в Пакистане — ТВ
- 14:12 27.02.2026
- РФ довела до Турции информацию о планах Киева атаковать газопроводы — Песков
- 14:00 27.02.2026
- Кремль следит за развитием ситуации на афгано-пакистанской границе — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать