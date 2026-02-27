Россия нарастила поставки электроэнергии в Турцию в 2025 году в 4 раза

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам прошлого года экспортировала в Турцию 231 млн кВт-ч электроэнергии, что в четыре раза превышает объемы 2024 года. При этом в текущем году «Интер РАО» (единственный оператор экспорта — импорта электроэнергии в РФ) рассчитывает продолжить поставки. Об этом сообщила член правления — руководитель центра трейдинга «Интер РАО» Александра Панина.

«Действительно, поставки в 2025 году в Турцию осуществлялись. Они не прекратились. Они осуществлялись и в июле, и в четвертом квартале 2025 года. Общий объем поставок в Турцию в прошлом году составил 231 млн кВт-ч. Это достаточно хороший результат. Существенно выше, например, результата 2024 года, когда в Турцию было поставлено всего 60 млн кВт-ч», — сказала она в ходе конференц-кола с инвесторами.