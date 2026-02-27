Фицо не исключает умышленное повреждение трубопровода «Дружба» Украиной в будущем
17:00 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключает в дальнейшем умышленное повреждение Украиной трубопровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в республику. Такое мнение он выразил на встрече с журналистами.
«Нефтепровод не поврежден, — сказал Фицо. — Однако, его, что не исключено, могут повредить преднамеренно сегодня, завтра или послезавтра так, как был уничтожен „Северный поток“. Без сомнения, Украина способна на это».
