России хватит запасов нефти минимум на 62 года — Новак

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Геологических извлекаемых запасов нефти в России хватает на 62 года, но это не означает, что она за это время закончится. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак на открытой встрече со студентами в «Сириусе».

Из презентации к его докладу следует, что на текущий момент рентабельные запасы нефти составляют порядка 15 млрд тонн, которых хватит на 32 года. Геологических извлекаемых запасов нефти в РФ порядка 31 млрд тонн, их уже хватит на 62 года.

Во всем мире рентабельные запасы нефти составляют порядка 176,7 млрд тонн.