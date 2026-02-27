Путин поручил создать в РФ исследовательские центры и полигоны для беспилотников
11:20 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исследовательские центры и испытательные полигоны для сертификации беспилотных систем, а также инфраструктура для автономных систем должны появиться в России. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам профильного совещания в январе, перечень публикует Кремль.
«Обеспечить создание специализированной и развитие существующей инфраструктуры, необходимой для эксплуатации автономных систем, а также создание исследовательских центров и испытательных полигонов в целях сертификации автономных систем», — говорится в поручении.
