Армия РФ зачищает харьковскую Симиновку, сообщил Марочко

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы ведут активную зачистку населенного пункта Симиновка Харьковской области, расположенного юго-восточнее от освобожденного Графского. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее он сообщал ТАСС, что военнослужащие ВС РФ, освободив 25 февраля Графское, успешно наступают юго-восточнее от населенного пункта — на соседнюю Симиновку.

«Сейчас юго-восточнее от Графского, непосредственно в Симиновке, идет активная зачистка от противника», — сказал Марочко.