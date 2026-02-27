Высадку на Луну в рамках миссии Artemis 3 отменили
19:25 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Artemis 3 будет нацелена на запуск в 2027 году, и это больше не будет высадкой на Луну. Вместо этого миссия станет демонстрацией корабля Orion на низкой околоземной орбите с отработкой встречи с одним или обоими поставщиками лунных посадочных модулей», — сообщил Айзекман.
По его словам, если этот план пройдет гладко, это создаст возможности для высадки на Луну в рамках миссии Artemis 4 в начале 2028 года и миссии Artemis 5 в конце 2028 года.
НОВОСТИ
- 20:10 27.02.2026
- Европа больше не является приоритетом для США - президент Финляндии
- 17:58 27.02.2026
- В Иркутске запустили единую телемедицинскую сеть для врачей
- 17:55 27.02.2026
- ГигаЧат приобрел новые компетенции в вопросах детского здоровья
- 17:40 27.02.2026
- Премьер Швеции утверждает, что БПЛА близ авианосца «Шарль де Голль» был российским
- 17:12 27.02.2026
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $73 за баррель
- 17:00 27.02.2026
- Фицо не исключает умышленное повреждение трубопровода «Дружба» Украиной в будущем
- 16:32 27.02.2026
- Венгрия и Сербия открыли скоростную железную дорогу между своими столицами
- 16:12 27.02.2026
- России хватит запасов нефти минимум на 62 года — Новак
- 16:00 27.02.2026
- Россия нарастила поставки электроэнергии в Турцию в 2025 году в 4 раза
- 15:32 27.02.2026
- Трамп стремится сделать Кубу зависимой от поставок нефти из США - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать