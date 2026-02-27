0
НОВОСТИ

Высадку на Луну в рамках миссии Artemis 3 отменили

19:25 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миссия Artemis 3, запланированная на 2027 год, больше не предполагает высадку астронавтов на поверхность Луны. Об этом заявил руководитель NASA Джаред Айзекман в ходе пресс-брифинга, посвященного обновлению лунной программы.

«Artemis 3 будет нацелена на запуск в 2027 году, и это больше не будет высадкой на Луну. Вместо этого миссия станет демонстрацией корабля Orion на низкой околоземной орбите с отработкой встречи с одним или обоими поставщиками лунных посадочных модулей», — сообщил Айзекман.

По его словам, если этот план пройдет гладко, это создаст возможности для высадки на Луну в рамках миссии Artemis 4 в начале 2028 года и миссии Artemis 5 в конце 2028 года.


