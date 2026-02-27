Европа больше не является приоритетом для США - президент Финляндии

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европа перестала быть приоритетом для Вашингтона. Такое мнение он высказал в интервью газете The New York Times (NYT).



Стубб признал, что мир, возможно, изменился навсегда и Европа перестала быть приоритетом для США. Финский лидер считает, что странам Европы необходимо приложить больше усилий для укрепления собственной обороны, чтобы обеспечить себе более прочные отношения с Вашингтоном.



По мнению Стубба, на данный момент Европа занимает лишь третье место по значимости для США после Западного полушария и Индо-Тихоокеанского региона, в то время как на четвертом месте находится Ближний Восток, а на пятом Африка. Финский президент предполагает, что для более разнообразного мирового порядка необходимы институциональные реформы.



«Европе следует сотрудничать с Соединенными Штатами там, где это возможно — для меня это НАТО, оборона, полезные ископаемые, ледоколы, технологии — а затем соглашаться на разногласия по вопросам изменения климата, международных институтов, правил и норм», — приводит газета слова финского президента.





