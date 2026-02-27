Программу лояльности «Семейная команда» теперь действует на заправках «Башнефти»
20:40 27.02.2026
Кроме того, участники программы лояльности «Семейная команда» участвуют в акциях на топливо и сопутствующие товары с повышенным начислением баллов за покупки, а также получают персональные предложения. А мобильное приложение «АЗС Роснефть» дает возможность оплатить топливо онлайн, не выходя из машины.
НОВОСТИ
- 21:50 27.02.2026
- На фоне возможных выборов Зеленский перешел к агрессивной риторике и хамству - Сальдо
- 20:10 27.02.2026
- Европа больше не является приоритетом для США - президент Финляндии
- 19:25 27.02.2026
- Высадку на Луну в рамках миссии Artemis 3 отменили
- 17:58 27.02.2026
- В Иркутске запустили единую телемедицинскую сеть для врачей
- 17:55 27.02.2026
- ГигаЧат приобрел новые компетенции в вопросах детского здоровья
- 17:40 27.02.2026
- Премьер Швеции утверждает, что БПЛА близ авианосца «Шарль де Голль» был российским
- 17:12 27.02.2026
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $73 за баррель
- 17:00 27.02.2026
- Фицо не исключает умышленное повреждение трубопровода «Дружба» Украиной в будущем
- 16:32 27.02.2026
- Венгрия и Сербия открыли скоростную железную дорогу между своими столицами
- 16:12 27.02.2026
- России хватит запасов нефти минимум на 62 года — Новак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать