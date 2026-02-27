0
0
146
НОВОСТИ

Программу лояльности «Семейная команда» теперь действует на заправках «Башнефти»

20:40 27.02.2026

Автозаправочные станции «Башнефть», работающие в 14 регионах России, подключились к масштабной программе лояльности «Семейная команда» «Роснефти». Вступить в бонусную программу можно, скачав мобильное приложение «АЗС Роснефть» и выпустив виртуальную карту «Семейная команда». Пользоваться этой картой можно даже без интернета. Чем больше клиент покупает топлива и сопутствующих товаров, тем больше баллов получает с каждой покупки. Баллами можно оплачивать топливо и другие товары на заправках, а за первую покупку от 1000 рублей клиенту начисляют приветственные баллы.
Кроме того, участники программы лояльности «Семейная команда» участвуют в акциях на топливо и сопутствующие товары с повышенным начислением баллов за покупки, а также получают персональные предложения. А мобильное приложение «АЗС Роснефть» дает возможность оплатить топливо онлайн, не выходя из машины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:50 27.02.2026
На фоне возможных выборов Зеленский перешел к агрессивной риторике и хамству - Сальдо
0
18
20:10 27.02.2026
Европа больше не является приоритетом для США - президент Финляндии
0
231
19:25 27.02.2026
Высадку на Луну в рамках миссии Artemis 3 отменили
0
296
17:58 27.02.2026
В Иркутске запустили единую телемедицинскую сеть для врачей
0
333
17:55 27.02.2026
ГигаЧат приобрел новые компетенции в вопросах детского здоровья
0
316
17:40 27.02.2026
Премьер Швеции утверждает, что БПЛА близ авианосца «Шарль де Голль» был российским
0
384
17:12 27.02.2026
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $73 за баррель
0
348
17:00 27.02.2026
Фицо не исключает умышленное повреждение трубопровода «Дружба» Украиной в будущем
0
420
16:32 27.02.2026
Венгрия и Сербия открыли скоростную железную дорогу между своими столицами
0
461
16:12 27.02.2026
России хватит запасов нефти минимум на 62 года — Новак
0
431

Возврат к списку