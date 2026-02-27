Программу лояльности «Семейная команда» теперь действует на заправках «Башнефти»

Автозаправочные станции «Башнефть», работающие в 14 регионах России, подключились к масштабной программе лояльности «Семейная команда» «Роснефти». Вступить в бонусную программу можно, скачав мобильное приложение «АЗС Роснефть» и выпустив виртуальную карту «Семейная команда». Пользоваться этой картой можно даже без интернета. Чем больше клиент покупает топлива и сопутствующих товаров, тем больше баллов получает с каждой покупки. Баллами можно оплачивать топливо и другие товары на заправках, а за первую покупку от 1000 рублей клиенту начисляют приветственные баллы.

Кроме того, участники программы лояльности «Семейная команда» участвуют в акциях на топливо и сопутствующие товары с повышенным начислением баллов за покупки, а также получают персональные предложения. А мобильное приложение «АЗС Роснефть» дает возможность оплатить топливо онлайн, не выходя из машины.



