Трамп хочет отменить санкции против РФ в случае сделки по Украине
22:20 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы ТАСС в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Техас.
«Я бы очень хотел обеспечить постепенную отмену санкций», — сказал американский лидер, комментируя просьбу уточнить, стремится ли он к отмене рестрикций против Москвы и расширению торгово-экономических связей России и США.
При этом Трамп заверил, что добивается скорейшего преодоления конфликта на Украине. «И я бы хотел, чтобы это завершилось быстро», — отметил он, имея в виду украинский кризис.
НОВОСТИ
- 21:50 27.02.2026
- На фоне возможных выборов Зеленский перешел к агрессивной риторике и хамству - Сальдо
- 20:40 27.02.2026
- Программу лояльности «Семейная команда» теперь действует на заправках «Башнефти»
- 20:10 27.02.2026
- Европа больше не является приоритетом для США - президент Финляндии
- 19:25 27.02.2026
- Высадку на Луну в рамках миссии Artemis 3 отменили
- 17:58 27.02.2026
- В Иркутске запустили единую телемедицинскую сеть для врачей
- 17:55 27.02.2026
- ГигаЧат приобрел новые компетенции в вопросах детского здоровья
- 17:40 27.02.2026
- Премьер Швеции утверждает, что БПЛА близ авианосца «Шарль де Голль» был российским
- 17:12 27.02.2026
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $73 за баррель
- 17:00 27.02.2026
- Фицо не исключает умышленное повреждение трубопровода «Дружба» Украиной в будущем
- 16:32 27.02.2026
- Венгрия и Сербия открыли скоростную железную дорогу между своими столицами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать