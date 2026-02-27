Трамп хочет отменить санкции против РФ в случае сделки по Украине

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты хотят отмены санкций в отношении России при урегулировании конфликта на Украине.



Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы ТАСС в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Техас.



«Я бы очень хотел обеспечить постепенную отмену санкций», — сказал американский лидер, комментируя просьбу уточнить, стремится ли он к отмене рестрикций против Москвы и расширению торгово-экономических связей России и США.



При этом Трамп заверил, что добивается скорейшего преодоления конфликта на Украине. «И я бы хотел, чтобы это завершилось быстро», — отметил он, имея в виду украинский кризис.





