Ким Чен Ын подарил партийцам и военным «классное оружие» — ЦТАК

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) принял делегацию руководящих гражданских и военных кадров и вручил им новейшие снайперские винтовки. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

«Ранее Академия национальной обороны разработала и выпустила эту снайперскую винтовку нового поколения. Это просто классное оружие. Этот подарок — оценка вашего труда на благо Отечества и народа, свидетельство абсолютного доверия», — сказал Ким Чен Ын.

Как отмечается, винтовки получили члены Центральной военной комиссии ТПК, руководители основных ведомств вооруженных сил КНДР, командиры крупных соединений и частей Корейской народной армии и ведущие руководящие кадры, в том числе члены Президиума Политбюро ЦК ТПК Чо Ён Вон и Ким Чжэ Рён, а также заведующая отделом ЦК партии Ким Ё Чжон — сестра лидера страны.

Ким Чен Ын вместе с членами делегации посетили стрельбище, где испробовали винтовки в деле, а затем вместе сфотографировались на память.