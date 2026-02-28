Ким Чен Ын подарил партийцам и военным «классное оружие» — ЦТАК
10:00 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) принял делегацию руководящих гражданских и военных кадров и вручил им новейшие снайперские винтовки. Об этом сообщило агентство ЦТАК.
«Ранее Академия национальной обороны разработала и выпустила эту снайперскую винтовку нового поколения. Это просто классное оружие. Этот подарок — оценка вашего труда на благо Отечества и народа, свидетельство абсолютного доверия», — сказал Ким Чен Ын.
Как отмечается, винтовки получили члены Центральной военной комиссии ТПК, руководители основных ведомств вооруженных сил КНДР, командиры крупных соединений и частей Корейской народной армии и ведущие руководящие кадры, в том числе члены Президиума Политбюро ЦК ТПК Чо Ён Вон и Ким Чжэ Рён, а также заведующая отделом ЦК партии Ким Ё Чжон — сестра лидера страны.
Ким Чен Ын вместе с членами делегации посетили стрельбище, где испробовали винтовки в деле, а затем вместе сфотографировались на память.
