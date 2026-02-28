Трамп заявил, что жители Ирана могут "взять власть в свои руки" после завершения операции
13:00 28.02.2026 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп призвал иранских военных сдаться и сложить оружие, пообещав им за это неприкосновенность, а жителей Ирана - захватить власть в стране.
"Обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, к вооруженным силам и ко всей полиции. Сегодня я говорю, что вы должны сложить оружие и получить полную неприкосновенность, или, в противном случае, погибнуть", - заявил Трамп в обращении, опубликованном в социальной сети Truth Social.
Он также призвал население взять власть после завершения ударов.
"Когда мы закончим, возьмите власть. Она будет вашей. Это, скорее всего, будет ваш единственный шанс за многие поколения", - подчеркнул Трамп.
