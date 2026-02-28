0
0
0
НОВОСТИ

Трамп заявил, что жители Ирана могут "взять власть в свои руки" после завершения операции

13:00 28.02.2026 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп призвал иранских военных сдаться и сложить оружие, пообещав им за это неприкосновенность, а жителей Ирана - захватить власть в стране.

"Обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, к вооруженным силам и ко всей полиции. Сегодня я говорю, что вы должны сложить оружие и получить полную неприкосновенность, или, в противном случае, погибнуть", - заявил Трамп в обращении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

Он также призвал население взять власть после завершения ударов.

"Когда мы закончим, возьмите власть. Она будет вашей. Это, скорее всего, будет ваш единственный шанс за многие поколения", - подчеркнул Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 28.02.2026
КСИР подтвердил начало масштабной ответной операции против Израиля
0
148
12:00 28.02.2026
Российские авиакомпании временно не будут летать в Иран и Израиль
0
165
11:30 28.02.2026
Самолеты Израиля и США атаковали президентский комплекс в Тегеране и аэропорт — Mehr
0
224
11:10 28.02.2026
Трамп заявил о начале масштабных боевых действий против Ирана
0
291
11:00 28.02.2026
ВВС США участвуют в ударах по Ирану — Al Jazeera
0
277
10:30 28.02.2026
Взрывы слышны в пяти иранских городах
0
302
10:10 28.02.2026
Израиль нанес превентивный удар по Ирану — израильский МИД
0
329
10:00 28.02.2026
Ким Чен Ын подарил партийцам и военным «классное оружие» — ЦТАК
0
330
09:30 28.02.2026
У Запада не хватает ПВО для Украины — Politico
0
333
09:00 28.02.2026
Все бюджетные места при обучении в ординатуре в России станут целевыми с 1 марта
0
385

Возврат к списку