Самолеты Израиля и США атаковали президентский комплекс в Тегеране и аэропорт — Mehr

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетным ударам, которые наносят с утра США и Израиль, подверглись президентский комплекс в Тегеране и дом верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

По его информации, совершены атаки на здание разведки и штаб Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Удары нанесены по международному аэропорту иранской столицы. О жертвах и пострадавших сведений не приводится.