В результате авиакатастрофы в Боливии погибли 15 человек

15 человек погибли, еще 28 пострадали в результате авиакатастрофы в боливийском городе Эль-Альто. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Марсела Флорес.

«Подтверждены данные о 28 пострадавших и 15 погибших», — сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV. Ранее сообщалось о 15 погибших и 12 пострадавших.

По данным Министерства обороны Боливии, самолет C-130 Hercules, перевозивший купюры по заказу центрального банка страны, летел из города Санта-Крус в Эль-Альто и упал рядом с аэропортом. Согласно версии управления гражданской авиации, воздушное судно выехало за пределы полосы и столкнулось с автомобилями, которые следовали по расположенной рядом дороге. На месте происшествия произошли столкновения между полицией и людьми, которые пытались собрать выпавшие из самолета купюры.