В результате авиакатастрофы в Боливии погибли 15 человек
08:50 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
15 человек погибли, еще 28 пострадали в результате авиакатастрофы в боливийском городе Эль-Альто. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Марсела Флорес.
«Подтверждены данные о 28 пострадавших и 15 погибших», — сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV. Ранее сообщалось о 15 погибших и 12 пострадавших.
По данным Министерства обороны Боливии, самолет C-130 Hercules, перевозивший купюры по заказу центрального банка страны, летел из города Санта-Крус в Эль-Альто и упал рядом с аэропортом. Согласно версии управления гражданской авиации, воздушное судно выехало за пределы полосы и столкнулось с автомобилями, которые следовали по расположенной рядом дороге. На месте происшествия произошли столкновения между полицией и людьми, которые пытались собрать выпавшие из самолета купюры.
НОВОСТИ
- 10:00 28.02.2026
- Ким Чен Ын подарил партийцам и военным «классное оружие» — ЦТАК
- 09:30 28.02.2026
- У Запада не хватает ПВО для Украины — Politico
- 09:00 28.02.2026
- Все бюджетные места при обучении в ординатуре в России станут целевыми с 1 марта
- 08:40 28.02.2026
- Президент США заявил, что уважает Россию и Китай
- 08:30 28.02.2026
- Над регионами России и Черным морем за ночь сбиты 97 украинских БПЛА
- 22:20 27.02.2026
- Трамп хочет отменить санкции против РФ в случае сделки по Украине
- 21:50 27.02.2026
- На фоне возможных выборов Зеленский перешел к агрессивной риторике и хамству - Сальдо
- 20:40 27.02.2026
- Программу лояльности «Семейная команда» теперь действует на заправках «Башнефти»
- 20:10 27.02.2026
- Европа больше не является приоритетом для США - президент Финляндии
- 19:25 27.02.2026
- Высадку на Луну в рамках миссии Artemis 3 отменили
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать