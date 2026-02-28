0
0
56
НОВОСТИ

Над регионами России и Черным морем за ночь сбиты 97 украинских БПЛА

08:30 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 40 БПЛА — над территорией Республики Крым, 22 БПЛА — над территорией Брянской области, 16 БПЛА — над территорией Белгородской области, 10 БПЛА — над акваторией Черного моря, 4 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 2 БПЛА — над территорией Курской области, 2 БПЛА — над территорией Калужской области, 1 БПЛА — над территорией Тульской области», — сообщили в военном ведомстве.

