Объем электрогенерации на Украине в 3 раза меньше, чем в период до 2014 г. — Азаров
16:00 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем электрогенерации на Украине упал в три раза по сравнению с периодом до 2014 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010–2014 гг.) Николай Азаров.
«Мощность электроэнергетической генерации примерно в три раза меньше <…> чем она была до 2014 года, до переворота», — сообщил он.
Объем производимой электроэнергии, по его данным, в 4 раза меньше по сравнению с тем периодом. Это, продолжил Азаров, связано с целым рядом причин и в первую очередь с уменьшением населения. «То есть население стало меньше потреблять электроэнергии, естественно, упали объемы промышленного производства», — пояснил он.
