ВС РФ освободили Горькое и Нескучное в зоне СВО

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области, — сказали там. — Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Горькое Запорожской области».