19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о возобновлении ударов по Израилю и по морским торговым путям. Об этом сообщил сомалийский портал Arlaadi Media Network со ссылкой на неназванных представителе руководства хуситов.

Первые атаки могут последовать уже сегодня вечером, отмечается в сообщении.

Ранее удары были приостановлены на основании договоренностей с США, указывает портал.