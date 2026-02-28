Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о возобновлении ударов по Израилю
19:30 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о возобновлении ударов по Израилю и по морским торговым путям. Об этом сообщил сомалийский портал Arlaadi Media Network со ссылкой на неназванных представителе руководства хуситов.
Первые атаки могут последовать уже сегодня вечером, отмечается в сообщении.
Ранее удары были приостановлены на основании договоренностей с США, указывает портал.
НОВОСТИ
- 20:30 28.02.2026
- КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов после нападения на Иран — генерал
- 20:00 28.02.2026
- ВС РФ освободили Горькое и Нескучное в зоне СВО
- 19:00 28.02.2026
- Лидеры ФРГ, Франции и Британии заверили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану
- 18:30 28.02.2026
- 200 военных США стали жертвами ударов Ирана по американским базам — КСИР
- 18:00 28.02.2026
- Китай требует немедленно прекратить военную операцию против Ирана — МИД
- 17:00 28.02.2026
- Базы США в шести странах Ближнего Востока подверглись ударам Ирана — Tasnim
- 16:00 28.02.2026
- Объем электрогенерации на Украине в 3 раза меньше, чем в период до 2014 г. — Азаров
- 15:00 28.02.2026
- Центр облуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу
- 14:00 28.02.2026
- Переговоры США с Ираном были «операцией прикрытия», считает Медведев
- 13:00 28.02.2026
- Трамп заявил, что жители Ирана могут "взять власть в свои руки" после завершения операции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать