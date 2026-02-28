Китай требует немедленно прекратить военную операцию против Ирана — МИД
18:00 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай требует от США и Израиля немедленно прекратить военную операцию против Ирана. Об этом сообщил МИД КНР.
«Китай выражает серьезную обеспокоенность в связи с военными ударами США и Израиля по Ирану, — говорится в распространенном заявлении. — Китай призывает к немедленному прекращению военной операции».
