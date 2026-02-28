0
НОВОСТИ

Лидеры ФРГ, Франции и Британии заверили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану

19:00 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвали к возобновлению переговоров по иранской ядерной программе и заверили, что их страны не участвовали в ударах по исламской республике.

«Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая Соединенные Штаты, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей», — говорится в заявлении глав государств и правительств «евротройки», которое распространила пресс-служба кабмина ФРГ. «Мы призываем к возобновлению переговоров и требуем от иранского руководства найти решение посредством переговоров», — заявили Мерц, Макрон и Стармер. «В конечном итоге иранскому народу должно быть позволено формировать свое собственное будущее», — отметили они. Лидеры трех стран при этом выступили с осуждением нанесения Ираном ответных ударов по объектам в соседних странах и заявили, что «неоднократно» призывали власти Ирана свернуть ядерную программу и ограничить программу разработки баллистических ракет.

18:30 28.02.2026
200 военных США стали жертвами ударов Ирана по американским базам — КСИР
18:00 28.02.2026
Китай требует немедленно прекратить военную операцию против Ирана — МИД
17:00 28.02.2026
Базы США в шести странах Ближнего Востока подверглись ударам Ирана — Tasnim
16:00 28.02.2026
Объем электрогенерации на Украине в 3 раза меньше, чем в период до 2014 г. — Азаров
15:00 28.02.2026
Центр облуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу
14:00 28.02.2026
Переговоры США с Ираном были «операцией прикрытия», считает Медведев
13:00 28.02.2026
Трамп заявил, что жители Ирана могут "взять власть в свои руки" после завершения операции
12:30 28.02.2026
КСИР подтвердил начало масштабной ответной операции против Израиля
12:00 28.02.2026
Российские авиакомпании временно не будут летать в Иран и Израиль
11:30 28.02.2026
Самолеты Израиля и США атаковали президентский комплекс в Тегеране и аэропорт — Mehr
