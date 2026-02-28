Лидеры ФРГ, Франции и Британии заверили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану
19:00 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвали к возобновлению переговоров по иранской ядерной программе и заверили, что их страны не участвовали в ударах по исламской республике.
«Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая Соединенные Штаты, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей», — говорится в заявлении глав государств и правительств «евротройки», которое распространила пресс-служба кабмина ФРГ. «Мы призываем к возобновлению переговоров и требуем от иранского руководства найти решение посредством переговоров», — заявили Мерц, Макрон и Стармер. «В конечном итоге иранскому народу должно быть позволено формировать свое собственное будущее», — отметили они. Лидеры трех стран при этом выступили с осуждением нанесения Ираном ответных ударов по объектам в соседних странах и заявили, что «неоднократно» призывали власти Ирана свернуть ядерную программу и ограничить программу разработки баллистических ракет.
