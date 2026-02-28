200 военных США стали жертвами ударов Ирана по американским базам — КСИР
18:30 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 200 американских военнослужащих были убиты и ранены в результате ответных ударов Ирана. Об этом говорится в заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«В результате ракетных атак на американские базы по меньшей мере 200 военнослужащих были убиты и ранены», — приводит его текст иранская гостелерадиокомпания.
