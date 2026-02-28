0
НОВОСТИ

КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов после нападения на Иран — генерал

20:30 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпус стражей исламской революции (КСИР) закрыл Ормузский пролив для прохода судов после нападения на Иран. Об этом сообщил в интервью телеканалу Al Mayadeen генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари.

«КСИР в настоящее время осуществляет блокировку Ормузского пролива после агрессии против Ирана», — сказал он.

