Боевые действия на Ближнем Востоке привели к закрытию неба целого ряда стран, включая ОАЭ, Катар и др.

09:31 Источник: Интерфакс, ТАСС

Воздушное пространство Ирана может оставаться закрытым до первой половины дня вторника, 3 марта. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

«Согласно последним данным, воздушное пространство страны закрыто, ориентировочно, до 08:30 по всемирному времени 3 марта (11:30 мск)», — сказал собеседник агентства. Ранее ожидалось, что полеты над страной могут возобновиться сегодня в 11:30 мск.

Некоторое время назад источники ТАСС в авиадиспетчерских кругах также сообщали, что воздушное пространство Катара, Кувейта и Бахрейна останется закрытым, как ожидается, до 13:00 мск. Также закрыты полеты над Ираком, Израилем, Сирией и ОАЭ.

"Аэрофлот" в воскресенье отменяет все рейсы в Дубай и из него из-за продления ограничений на полеты, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"В связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ Аэрофлот вынужденно отменяет рейсы в/из Дубая и Абу-Даби на 1 марта. Пассажирам отменённых рейсов предоставляется возможность переоформления билетов на ближайшие даты с учётом наличия свободных мест или оформления вынужденного возврата", - говорится в сообщении.

Авиакомпания подчеркивает, что в условиях массовой отмены рейсов в ОАЭ разместила в гостиницах в Дубае и Абу-Даби 790 пассажиров. "Остальные пассажиры отменённых рейсов разместились самостоятельно, так как имеют собственные варианты проживания", - говорится в сообщении.

Об отмене рейсов 1 марта сообщили тоже авиакомпании flyDubai, Emirates, Etihad, Qatar Airways, "Победа" и многие другие.

Как сообщалось, в ОАЭ из-за отмен рейсов пострадали более 20 тыс. пассажиров. По данным Ассоциации туроператоров, в стране находится более 50 тыс. российских туристов.