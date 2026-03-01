Боевые действия на Ближнем Востоке привели к закрытию неба целого ряда стран, включая ОАЭ, Катар и др.
09:31 01.03.2026 Источник: Интерфакс, ТАСС
Воздушное пространство Ирана может оставаться закрытым до первой половины дня вторника, 3 марта. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.
«Согласно последним данным, воздушное пространство страны закрыто, ориентировочно, до 08:30 по всемирному времени 3 марта (11:30 мск)», — сказал собеседник агентства. Ранее ожидалось, что полеты над страной могут возобновиться сегодня в 11:30 мск.
Некоторое время назад источники ТАСС в авиадиспетчерских кругах также сообщали, что воздушное пространство Катара, Кувейта и Бахрейна останется закрытым, как ожидается, до 13:00 мск. Также закрыты полеты над Ираком, Израилем, Сирией и ОАЭ.
"Аэрофлот" в воскресенье отменяет все рейсы в Дубай и из него из-за продления ограничений на полеты, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
"В связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ Аэрофлот вынужденно отменяет рейсы в/из Дубая и Абу-Даби на 1 марта. Пассажирам отменённых рейсов предоставляется возможность переоформления билетов на ближайшие даты с учётом наличия свободных мест или оформления вынужденного возврата", - говорится в сообщении.
Авиакомпания подчеркивает, что в условиях массовой отмены рейсов в ОАЭ разместила в гостиницах в Дубае и Абу-Даби 790 пассажиров. "Остальные пассажиры отменённых рейсов разместились самостоятельно, так как имеют собственные варианты проживания", - говорится в сообщении.
Об отмене рейсов 1 марта сообщили тоже авиакомпании flyDubai, Emirates, Etihad, Qatar Airways, "Победа" и многие другие.
Как сообщалось, в ОАЭ из-за отмен рейсов пострадали более 20 тыс. пассажиров. По данным Ассоциации туроператоров, в стране находится более 50 тыс. российских туристов.
НОВОСТИ
- 10:15 01.03.2026
- Погибли министр обороны Ирана и начальник генштаба – гостелевидение Ирана
- 09:25 01.03.2026
- Иранские СМИ сообщили о гибели командующего Корпусом стражей Исламской революции
- 09:17 01.03.2026
- Информацию о гибели аятоллы Али Хаменеи подтвердило государственное ТВ Ирана
- 09:15 01.03.2026
- США будут наносить удары по Ирану еще несколько дней - Трамп
- 09:00 01.03.2026
- У Трампа «есть ощущение», что данные о смерти аятоллы Али Хаменеи «правильные» - СМИ
- 21:00 28.02.2026
- Иран считает удары США и Израиля объявлением войны — представитель МИД
- 20:30 28.02.2026
- КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов после нападения на Иран — генерал
- 20:00 28.02.2026
- ВС РФ освободили Горькое и Нескучное в зоне СВО
- 19:30 28.02.2026
- Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о возобновлении ударов по Израилю
- 19:00 28.02.2026
- Лидеры ФРГ, Франции и Британии заверили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать