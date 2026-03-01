Информацию о гибели аятоллы Али Хаменеи подтвердило государственное ТВ Ирана

09:17 Источник: Интерфакс

Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля.

"Верховный лидер Ирана принял мученическую смерть", - сообщила государственная телекомпания IRIB в воскресенье утром. По данным Fars, Хаменеи погиб на своем рабочем месте.

Госагентство IRNA в свою очередь сообщило, что в связи со смертью Хаменеи в Иране объявлен 40-дневный траур. Также в стране были объявлены семь выходных дней.