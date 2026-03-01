Иранские СМИ сообщили о гибели командующего Корпусом стражей Исламской революции

09:25 Источник: Интерфакс

Гибель в результате ударов США и Израиля советника верховного лидера Ирана Али Шамхани и командующего Корпусом стражей Исламской революции Ирана Мохаммада Пакпура подтвердили иранские новостные агентства.

IRNA и Nour сообщили, что и Шамхани, и Пакпур мертвы. В субботу о предположительной гибели Пакпура писали израильские СМИ.