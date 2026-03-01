Иранские СМИ сообщили о гибели командующего Корпусом стражей Исламской революции
09:25 01.03.2026 Источник: Интерфакс
Гибель в результате ударов США и Израиля советника верховного лидера Ирана Али Шамхани и командующего Корпусом стражей Исламской революции Ирана Мохаммада Пакпура подтвердили иранские новостные агентства.
IRNA и Nour сообщили, что и Шамхани, и Пакпур мертвы. В субботу о предположительной гибели Пакпура писали израильские СМИ.
НОВОСТИ
- 10:15 01.03.2026
- Погибли министр обороны Ирана и начальник генштаба – гостелевидение Ирана
- 09:31 01.03.2026
- Боевые действия на Ближнем Востоке привели к закрытию неба целого ряда стран, включая ОАЭ, Катар и др.
- 09:17 01.03.2026
- Информацию о гибели аятоллы Али Хаменеи подтвердило государственное ТВ Ирана
- 09:15 01.03.2026
- США будут наносить удары по Ирану еще несколько дней - Трамп
- 09:00 01.03.2026
- У Трампа «есть ощущение», что данные о смерти аятоллы Али Хаменеи «правильные» - СМИ
- 21:00 28.02.2026
- Иран считает удары США и Израиля объявлением войны — представитель МИД
- 20:30 28.02.2026
- КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов после нападения на Иран — генерал
- 20:00 28.02.2026
- ВС РФ освободили Горькое и Нескучное в зоне СВО
- 19:30 28.02.2026
- Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о возобновлении ударов по Израилю
- 19:00 28.02.2026
- Лидеры ФРГ, Франции и Британии заверили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать