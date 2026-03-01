У Трампа «есть ощущение», что данные о смерти аятоллы Али Хаменеи «правильные» - СМИ
09:00 01.03.2026 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп заявил, что склонен верить сообщениям о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. "У меня есть ощущение, что это - правильные данные", - сказал он NBC News.
Ранее похожую точку зрения выразил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Западные и израильские СМИ, в свою очередь, передавали сообщения о смерти Хаменеи со ссылкой на источники.
Иранская сторона в субботу несколько раз опровергала сообщения о гибели Хаменеи от американо-израильских ударов.
