0
0
153
НОВОСТИ

У Трампа «есть ощущение», что данные о смерти аятоллы Али Хаменеи «правильные» - СМИ

09:00 01.03.2026 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что склонен верить сообщениям о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. "У меня есть ощущение, что это - правильные данные", - сказал он NBC News.

Ранее похожую точку зрения выразил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Западные и израильские СМИ, в свою очередь, передавали сообщения о смерти Хаменеи со ссылкой на источники.

Иранская сторона в субботу несколько раз опровергала сообщения о гибели Хаменеи от американо-израильских ударов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:15 01.03.2026
Погибли министр обороны Ирана и начальник генштаба – гостелевидение Ирана
0
91
09:31 01.03.2026
Боевые действия на Ближнем Востоке привели к закрытию неба целого ряда стран, включая ОАЭ, Катар и др.
0
176
09:25 01.03.2026
Иранские СМИ сообщили о гибели командующего Корпусом стражей Исламской революции
0
174
09:17 01.03.2026
Информацию о гибели аятоллы Али Хаменеи подтвердило государственное ТВ Ирана
0
204
09:15 01.03.2026
США будут наносить удары по Ирану еще несколько дней - Трамп
0
201
21:00 28.02.2026
Иран считает удары США и Израиля объявлением войны — представитель МИД
0
946
20:30 28.02.2026
КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов после нападения на Иран — генерал
0
988
20:00 28.02.2026
ВС РФ освободили Горькое и Нескучное в зоне СВО
0
882
19:30 28.02.2026
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о возобновлении ударов по Израилю
0
889
19:00 28.02.2026
Лидеры ФРГ, Франции и Британии заверили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану
0
878

Возврат к списку