У Трампа «есть ощущение», что данные о смерти аятоллы Али Хаменеи «правильные» - СМИ

09:00 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что склонен верить сообщениям о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. "У меня есть ощущение, что это - правильные данные", - сказал он NBC News.

Ранее похожую точку зрения выразил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Западные и израильские СМИ, в свою очередь, передавали сообщения о смерти Хаменеи со ссылкой на источники.

Иранская сторона в субботу несколько раз опровергала сообщения о гибели Хаменеи от американо-израильских ударов.