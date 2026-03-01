Американское консульство в пакистанском Карачи подверглось нападению протестующих против атаки США на Иран

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протестующие против действий США в отношении Ирана ворвались в американское консульство в пакистанском городе Карачи. Об этом сообщил телеканал NDTV.

По его информации, в консульство ворвались десятки человек. Телеканал опубликовал видео, как протестующие пытаются разбить окна и проникнуть через двери. На другом видео демонстранты кидают в полицию камни, а правоохранительные органы применяют слезоточивый газ.