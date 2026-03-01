0
НОВОСТИ

Президент Ирана: Убийство Хаменеи является открытым объявлением войны мусульманам по всему миру

12:45 01.03.2026

Иран считает своим долгом и законным правом отомстить за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом говорится в заявлении президента исламской республики Масуда Пезешкиана.

«Исламская Республика Иран считает месть виновникам этого преступления своим долгом и законным правом», — говорится в тексте, опубликованном в телеграм-канале Пезешкиана.

«Убийство высшего политического лидера Исламской Республики Иран и выдающегося лидера шиитского мира является открытым объявлением войны мусульманам, особенно шиитам по всему миру, со стороны зловещего американско-сионистского альянса», — приводит текст обращения Пезешкиана его пресс-служба.

