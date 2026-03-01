0
НОВОСТИ

Глава МИД Италии не знал, что министр обороны страны оказался в Дубае и не знает, когда тот вернется

15:50 01.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что не знал о местонахождении министра обороны страны Гуидо Крозетто, который оказался заблокирован в Дубае.

«Не знаю, когда он вернется, надеюсь раньше 7 марта», — приводит слова Таяни агентство ANSA.

Он сообщил, что был проинформирован своим израильским коллегой Гидеоном Сааром об атаке на Иран, когда она уже началась. «Мы были проинформированы израильским правительством об атаке [на Иран], мне позвонил министр Саар вчера рано утром, когда атака уже началась», — сказал министр.

Сообщение о том, что Крозетто застрял в Дубае, оказавшемся в зоне военного столкновения, привело к требованию оппозиции о его отставке. Многие иронизируют, что он — министр единственной страны, оказавшийся в зоне конфликта, поскольку не обладал информацией от союзников.

