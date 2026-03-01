Глава МИД Италии не знал, что министр обороны страны оказался в Дубае и не знает, когда тот вернется
15:50 01.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что не знал о местонахождении министра обороны страны Гуидо Крозетто, который оказался заблокирован в Дубае.
«Не знаю, когда он вернется, надеюсь раньше 7 марта», — приводит слова Таяни агентство ANSA.
Он сообщил, что был проинформирован своим израильским коллегой Гидеоном Сааром об атаке на Иран, когда она уже началась. «Мы были проинформированы израильским правительством об атаке [на Иран], мне позвонил министр Саар вчера рано утром, когда атака уже началась», — сказал министр.
Сообщение о том, что Крозетто застрял в Дубае, оказавшемся в зоне военного столкновения, привело к требованию оппозиции о его отставке. Многие иронизируют, что он — министр единственной страны, оказавшийся в зоне конфликта, поскольку не обладал информацией от союзников.
НОВОСТИ
- 15:03 01.03.2026
- Президент России выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Сейеда Али Хаменеи
- 14:53 01.03.2026
- Более сотни танкеров встали на якорь в открытом море, не решаясь на проход Ормузского пролива - СМИ
- 12:45 01.03.2026
- Президент Ирана: Убийство Хаменеи является открытым объявлением войны мусульманам по всему миру
- 11:50 01.03.2026
- Из-за перекрытия Ормузского пролива газовый рынок может ждать крупное потрясение - Bloomberg
- 11:15 01.03.2026
- На резиденцию Хаменеи США и Израиль сбросили порядка 30 бомб - WSJ
- 11:00 01.03.2026
- Из-за закрытия неба на Ближнем Востоке от 6 до 8 тыс российских туристов не могут попасть на стыковочные рейсы - АТОР
- 10:50 01.03.2026
- Американское консульство в пакистанском Карачи подверглось нападению протестующих против атаки США на Иран
- 10:15 01.03.2026
- Погибли министр обороны Ирана и начальник генштаба – гостелевидение Ирана
- 09:31 01.03.2026
- Боевые действия на Ближнем Востоке привели к закрытию неба целого ряда стран, включая ОАЭ, Катар и др.
- 09:25 01.03.2026
- Иранские СМИ сообщили о гибели командующего Корпусом стражей Исламской революции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать