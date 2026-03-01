Трамп утверждает, что новое руководство Ирана "хочет говорить"

19:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном. «Они хотят говорить, и я согласился на разговор, так что я буду с ними общаться. Им следовало сделать это раньше. Им следовало гораздо раньше пойти на то, что было очень практично и легко сделать. Они ждали слишком долго», — заявил Трамп в интервью The Atlantic.

Президент отметил, что нынешнее руководство Ирана само проявило инициативу для установления контакта после начала операции.