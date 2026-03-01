0
Глава МИД Израиля: "Мы намерены вместе с США продолжать наносить удары по иранскому режиму"

17:35 01.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отверг критику в адрес страны по поводу атаки на Иран. По его словам, Израиль вместе с США планирует продолжать наносить «мощнейшие удары» по исламской республике.

«В наш адрес звучат претензии по поводу атаки на этот режим. Я отвечу так: если этот режим призывает к уничтожению Израиля и предпринимает активные шаги для этого, то у нас есть полное право действовать. Мы не можем просто ждать, пока он достигнет цели, которую сам перед собой поставил и к которой он стремится с неизменным упорством и решимостью даже после июня прошлого года», — приводит слова Саара пресс-служба израильского МИД.

«Мы намерены совместно с США продолжать наносить мощнейшие удары по иранскому режиму», — добавил министр.

