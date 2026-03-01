Иран заявил об ударе по авианосцу ВМС США Abraham Lincoln
17:15 01.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) атаковал авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.
«Благодаря выдающимся действиям вооруженных сил Исламской Республики Иран, авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln подвергся обстрелу четырьмя баллистическими ракетами», — приводит фрагмент заявления иранское государственное ТВ.
