На резиденцию Хаменеи США и Израиль сбросили порядка 30 бомб - WSJ
11:15 01.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-воздушные силы Израиля 28 февраля в Иране провели крупнейшую операцию в воздухе в истории страны. Об это сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на израильских военных. В публикации говорится, что к вечеру субботы около 200 израильских самолетов нанесли удары по примерно 500 целям в Иране.
На резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи американские и израильские ВВС сбросили порядка 30 бомб. Он и представители руководства силовых ведомств погибли в результате этих ударов. Военная разведка США и Израиля специально подгадали момент, когда в резиденции будет проходить совещание с участием иранского лидера и военного руководства, пишет газета.
