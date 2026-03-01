0
0
153
НОВОСТИ

На резиденцию Хаменеи США и Израиль сбросили порядка 30 бомб - WSJ

11:15 01.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы Израиля 28 февраля в Иране провели крупнейшую операцию в воздухе в истории страны. Об это сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на израильских военных. В публикации говорится, что к вечеру субботы около 200 израильских самолетов нанесли удары по примерно 500 целям в Иране.

На резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи американские и израильские ВВС сбросили порядка 30 бомб. Он и представители руководства силовых ведомств погибли в результате этих ударов. Военная разведка США и Израиля специально подгадали момент, когда в резиденции будет проходить совещание с участием иранского лидера и военного руководства, пишет газета.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:50 01.03.2026
Из-за перекрытия Ормузского пролива газовый рынок может ждать крупное потрясение - Bloomberg
0
56
11:00 01.03.2026
Из-за закрытия неба на Ближнем Востоке от 6 до 8 тыс российских туристов не могут попасть на стыковочные рейсы - АТОР
0
172
10:50 01.03.2026
Американское консульство в пакистанском Карачи подверглось нападению протестующих против атаки США на Иран
0
180
10:15 01.03.2026
Погибли министр обороны Ирана и начальник генштаба – гостелевидение Ирана
0
279
09:31 01.03.2026
Боевые действия на Ближнем Востоке привели к закрытию неба целого ряда стран, включая ОАЭ, Катар и др.
0
309
09:25 01.03.2026
Иранские СМИ сообщили о гибели командующего Корпусом стражей Исламской революции
0
290
09:17 01.03.2026
Информацию о гибели аятоллы Али Хаменеи подтвердило государственное ТВ Ирана
0
327
09:15 01.03.2026
США будут наносить удары по Ирану еще несколько дней - Трамп
0
312
09:00 01.03.2026
У Трампа «есть ощущение», что данные о смерти аятоллы Али Хаменеи «правильные» - СМИ
0
278
21:00 28.02.2026
Иран считает удары США и Израиля объявлением войны — представитель МИД
0
1002

Возврат к списку