США будут наносить удары по Ирану еще несколько дней - Трамп

09:15 Источник: Интерфакс

Удары США по Ирану продолжатся в течение еще нескольких дней, заявил американский президент Дональд Трамп. "Высокоточные и тяжелые удары продолжатся без перерывов в течение ближайшей недели", - написал он в соцсети Truth Social.

При этом Трамп не исключил и более продолжительную операцию. "Либо это продолжится так долго, как потребуется, чтобы добиться мира на Ближнем Востоке и во всем мире", - отметил он.