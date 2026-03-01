Из-за перекрытия Ормузского пролива газовый рынок может ждать крупное потрясение - Bloomberg
11:50 01.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к крупнейшему с 2022 года потрясению на газовом рынке. С такой оценкой выступило агентство Bloomberg.
Как отмечается, 20% мировых поставок СПГ проходят через Ормузский пролив, после его перекрытия они оказались фактически заблокированы. Азиатские импортеры, получающие около четверти СПГ из Катара, уже начали искать альтернативные способы поставок. Дальнейшая эскалация кризиса может привести к наиболее значительным сбоям на рынках газа с начала конфликта на Украине, пишет Bloomberg.
НОВОСТИ
- 11:15 01.03.2026
- На резиденцию Хаменеи США и Израиль сбросили порядка 30 бомб - WSJ
- 11:00 01.03.2026
- Из-за закрытия неба на Ближнем Востоке от 6 до 8 тыс российских туристов не могут попасть на стыковочные рейсы - АТОР
- 10:50 01.03.2026
- Американское консульство в пакистанском Карачи подверглось нападению протестующих против атаки США на Иран
- 10:15 01.03.2026
- Погибли министр обороны Ирана и начальник генштаба – гостелевидение Ирана
- 09:31 01.03.2026
- Боевые действия на Ближнем Востоке привели к закрытию неба целого ряда стран, включая ОАЭ, Катар и др.
- 09:25 01.03.2026
- Иранские СМИ сообщили о гибели командующего Корпусом стражей Исламской революции
- 09:17 01.03.2026
- Информацию о гибели аятоллы Али Хаменеи подтвердило государственное ТВ Ирана
- 09:15 01.03.2026
- США будут наносить удары по Ирану еще несколько дней - Трамп
- 09:00 01.03.2026
- У Трампа «есть ощущение», что данные о смерти аятоллы Али Хаменеи «правильные» - СМИ
- 21:00 28.02.2026
- Иран считает удары США и Израиля объявлением войны — представитель МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать