Из-за перекрытия Ормузского пролива газовый рынок может ждать крупное потрясение - Bloomberg

11:50 01.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к крупнейшему с 2022 года потрясению на газовом рынке. С такой оценкой выступило агентство Bloomberg.

Как отмечается, 20% мировых поставок СПГ проходят через Ормузский пролив, после его перекрытия они оказались фактически заблокированы. Азиатские импортеры, получающие около четверти СПГ из Катара, уже начали искать альтернативные способы поставок. Дальнейшая эскалация кризиса может привести к наиболее значительным сбоям на рынках газа с начала конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

